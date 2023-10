Sin impacto industria automotriz local por huelga en el sector en EU: Sedecyt

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez, aseguró que no se han tenido impactos negativos en la industria automotriz local por huelga en el sector en los Estados Unidos.

-¿No tenemos entonces repercusiones todavía?

-La verdad es que no, al menos no hemos tenido paros técnicos por este motivo, si lo he escuchado en otras partes de la república, pero aquí no.

El responsable de la política económica advirtió que, de prolongarse esta huelga, entonces si se tuvieran repercusiones.

-¿De qué tipo?

-Pues si hoy en día muchas autoparteras de México le surten a las armadoras como General Motor y Ford, pues si pudieran parar, aunque en el caso se Aguascalientes las e orejas que hay van más dirigidas al mercado japonés.