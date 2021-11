Sin garantía de pago de aguinaldo a trabajadores de Pabellón de Arteaga 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde priista de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz, admitió que a estas alturas aún no está garantizado el pago del aguinaldo a los trabajadores, dado lo complicado de las finanzas en que recibió la administración.

-¿Están garantizados los aguinaldos?

-Estamos trabajando el tema, todavía no lo tenemos garantizado, pero estamos trabajando en ello y esperemos que ya la próxima semana contemos con el recurso para poder hacer el pago.

El primer edil habló de que se requieren por lo menos de 15 millones de pesos para solventar el pago que por ley se tiene que dar a los trabajadores.

-¿Podrían solicitar algún endeudamiento?

-Tenemos la facultad de endeudarnos hasta un 6% sin la solicitud o autorización del cabildo, estamos evaluándolo aunque la verdad es que no queremos iniciar el año con ningún tipo de adeudo, refirió el primer edil.