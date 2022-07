Sin freno paros técnicos en el sector automotriz en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Durante el mes de julio se presentará un nuevo paro técnico en el sector automotriz de Aguascalientes, lo que provocará que algunos grupos de trabajadores laboren únicamente dos días a la semana, señaló el líder del sindicato de la industria metalmecánica Rogelio Padilla de León.

“Estamos todavía con esa situación de una inconsistencia en la producción y el mes de julio no fue la excepción, tenemos varios días de paro técnico; varía de cada empresa, cada una tiene diferentes requerimientos pero en promedio tenemos alrededor de 12 días”, señaló en entrevista.

Comentó que este paro de labores durará alrededor de 12 días, aunque de ellos únicamente en 4 sí se detendrán las actividades de manera total, mientras que en el resto se continuará de manera parcial. Con ello, algunos trabajadores acudirán a las empresas de manera intermitente.

“En algunas empresas del ramo de autopartes algunos van y laboran nada más dos días, en una empresa tengo trabajadores que desde hace 3 meses no laboran, pero son muy pocos por ser áreas en donde no hay ningún requerimiento”.

Padilla de León agregó que no todos los trabajadores se irán a paro técnico, ya que existen otros grupos y áreas que no dejarán sus actividades en este mes.

Finalmente, Padilla de León comunicó que hasta la fecha no se puede estimar la regularización del trabajo en el sector automotriz, ya que los pronósticos que indicaban mejoras en este año no se han cumplido.