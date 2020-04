Sin filtros sanitarios opera tianguis en Pilar Blanco

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- “A 30 pesos el de adulto y a 25 el de niño, patrón”, fija un comerciante con aspecto juvenil que vende cubre bocas en el cruce de las esquinas que forman las avenidas Avestruz y Paseos de la Asunción, en pleno corazón del tianguis semanal del fraccionamiento Pilar Blanco, al sur de la ciudad.

Las ventas parecen ir bien. Al joven tianguista tiene que responder a cada instante por alguna persona que se detiene ante la mercancía colocada en una base con brazos metálicos, para preguntar por el producto. Como novedad, algunas telas en tono oscurso cuentan con imágenes alusivas a personajes de ficción, marcas comerciales u otros diseños.

La venta de cubrebocas parece ser la única novedad en este tianguis que desde hace años se instala los viernes sobre la avenida Paseo de la Asunción. Por lo demás, los puestos siguen, la gente acude, algunos con infantes y cuando menos al cierre de redacción no se observaron mayores medidas sanitarias.



Para llevar…



El tianguis oferta una gran variedad de productos desde alimentos, venta de ropa, ferretería, revistas, posters y hasta piratería. Su grupo de atención no abarca sólo al fraccionamiento Pilar Blanco, considerado de media y bajos recursos, sino además a números vecinos de colonias aledañas.

En un recorrido por los puestos informales, se pudo observar que pese a la situación de contingencia que se vive en el país, no hubo mayores filtros en los principales accesos. Aunque varios de los comerciantes y consumidores acudían con cubrebocas o guantes, no era una generalidad en la mayoría de los asistentes.

Tampoco no se vieron novedades en algunos puestos de venta de birria, pues a pesar de que en comercios establecidos se ha solicitado la entrega móvil y evitar el uso de mesas o sillas, estas prosiguieron su uso.

De hecho, pese a que no se observó la misma afluencia de otros viernes, la gente continúa acudiendo. Incluso hubo pocos espacios asignados a tianguistas que se vieron ausentes. Los mismos comerciantes señalan que no se pueden dar el lujo de dejar de percibir esos ingresos.



Una propuesta que ahí quedó…



Durante la sesión extraordinaria del Cabildo de Aguascalientes celebrada el pasado 1 de abril, algunos regidores de diferentes partidos mostraron su preocupación en torno a la situación de los tianguis informales por la actual contingencia.

Hubo hasta la propuesta de la regidora del PAN, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, quien durante la sesión consideró viable ante sus compañeros ediles que se instalaran túneles de sanitización en los principales accesos de mercados.

La petición quedó sobre la mesa, aunque parece complicada de realizarse en el caso concreto del tianguis de Pilar Blanco, debido a que su extensión alcanza diversas manzanas, con lo cual no sólo varias avenidas desembocan en la zona informal, sino además por diversos accesos de la unidad habitacional señalada.

Cabe mencionar que incluso la Secretaría de Salud del gobierno federal no ha recomendado el uso de estos túneles.