Sin fechas para vacunación de menores de edad en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No hay fechas establecidas para vacunación en población de menores de edad, señaló el delegado del bienestar federal Aldo Ruiz.

El funcionario refirió que la secretaría de salud federal ha informado que están a la espera de que la Cofepris autorice la vacuna para este sector de la población ente cero y 18 años, sin marcar fechas y esperando los resultados de que no haya alguna complicación al colocársela a menores.

“En ese tema no hay fechas tenemos que esperar, aunque lo que nos indican desde la secretaría de salud es que los menores de edad son más inmunes al virus y no les pasa prácticamente nada, pero estamos a la espera”, comentó.

En cuanto a segmento de 18 a 29 años, adelantó que se estima entre agosto y septiembre comenzar los registros para estos y de inmediato la vacunación.

“En la frontera ya se dio esta, pero es más por un tema de que muchos pasan a trabajar a Estados Unidos y les exigen la vacunación, pero estamos avanzando con otros segmentos y en su momento tocará a este grupo que es importante en el estado”, concluyó.