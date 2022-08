Sin fecha para frenar paros técnicos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de los trabajadores del sector automotriz, Rogelio Padilla de León, reveló que no hay fechas para que se regularice el abasto de cómo entes electrónicos para la industria.

Si bien se han manejado varias fechas, no existe la certeza de que se cumpla y tan es así que ya se avanzó más de la mitad del año y se continúa con la misma problemática.

En charla con los medios de comunicación el líder sindical añadió que las empresas que no ocupan de estos componentes no tienen mayor problemática y continúan con su producción, si embargo las armadoras son las que han visto complicado su panorama.

En última instancia Padilla de León afirmó que mientras no se solucione el abasto, simplemente no ven tampoco para cuando se finalicen los paros técnicos que continúan presentándose.