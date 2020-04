Sin detenidos por no usar cubrebocas en Aguascalientes: SSPMA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes continúa impulsando a través del perifoneo el uso de cubrebocas y la campaña #QuedateEnCasa en todos los sectores urbanos y rurales del municipio capital con atención especial en el oriente del municipio capital. Hasta el momento la Policía Municipal no ha detenido a ninguna persona por no utilizar el cubrebocas.

El Comisario General Antonio Martínez Romo señaló que a partir del Decreto que se publicó el día viernes de la semana pasada y que empezó a tener efectos el día sábado, hasta este momento la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes no ha realizado detención hacia alguna persona por no portar, no traer o no utilizar el cubrebocas, en ese sentido se continúa solicitando por medio de perifoneo a la gente que lo utilice.

Martínez Romo indico que la Policía Municipal y Policía Vial continuan haciendo los diversos recorridos en las zonas de donde hay mayor afluencia de gente, como son centros comerciales, tiendas de conveniencia, lugares o comercios donde se expende comida y en los tianguis que también estamos haciendo presencia invitando a la gente que utilice el cubrebocas.

El Comisario General señalo que en las áreas recreativas como lo es la Línea Verde y en algunos de los parques donde se detecta a la gente le pedimos que se retire y a su vez se le pide que utilicen el cubrebocas, hasta este momento no hay detenciones por no usar el cubrebocas, por lo que seguiremos invitando a la gente su utilización y el que se permanezca en su domicilio, finalizo Martínez Romo.