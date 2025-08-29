Sin detectarse presencia de grupos criminales en la zona serrana de Calvillo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Calvillo, Daniel Roml Urrutia, aseguró que no se ha detectado precencia de grupos delictos establecidos en la zona serrana del municipio.

“Afortunadamente no hemos encontrado nada, decirles que hemos estado trabajando muy estrechamente con el Ejército Mexicano ycon la Guardia Nacional, afortunadamente tenemos una base militar en el muncipio y eso abona a la seguridad”.

Ante medios informativos el edil de extracción panista adelantó de que ya se tienen avances con la Guardia Nacional para que se establezca una base de esa comparación, misma que vendría a reforzar la seguridad del territorio.

“Ya se tienen los terrenos, la parte administrativa ya está en la cancha de la Guardia Nacional y seguimos avanzando en las pláticas”.

Apuntó a que sería una base que albergaría hasta para 180 elementos, destacando que realizaron una revisión por todos los municipios y el terreno que mejores condiciones prestaba para adaptarse a los que solicitaban fue el de Calvillo.