Sin denuncias se limita actuar de las autoridades en seguridad: Arámbula

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La denuncia ciudadana es fundamental para combatir la delincuencia y evitar la impunidad, aseguró el titular de la Secretaría General de Gobierno, Antonio Arámbula López, al destacar que sin la participación de la ciudadanía, las autoridades tienen un margen de acción limitado.

“La denuncia es un factor importante para que aquella persona que cometa un acto delictivo pueda ser detenida. Hay delitos que no se pueden perseguir de oficio y requieren una denuncia. Si la ciudadanía no reporta, no podemos actuar”, afirmó.

Arámbula López insistió en que muchas veces el miedo impide que los ciudadanos denuncien, sin embargo, recordó que existen mecanismos seguros, como las denuncias anónimas, para garantizar su protección. “Si la gente no lo denuncia y deja pasar las cosas, la impunidad sigue. Pero si se atreven a reportarlo, se puede actuar y detener a los responsables”, subrayó.

Asimismo, resaltó la coordinación entre las corporaciones de seguridad en el estado, mencionando la reciente llegada de 300 elementos de la Guardia Nacional, quienes reforzarán la vigilancia en distintos puntos. “El trabajo conjunto entre la Guardia Nacional, el Ejército y las corporaciones estatales es clave para fortalecer la seguridad en Aguascalientes”, indicó.

Al concluir reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y a no quedarse callada ante situaciones delictivas. “La seguridad no solo depende de las corporaciones, sino también de la gente. La denuncia es la mejor arma contra la delincuencia”, concluyó.