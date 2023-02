Sin denuncias difícil atender tema de “trata” en Aguascalientes: Marmolejo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Víctimas de trata no se atreven a presentar su caso ante las instancias competentes y ello complica las indagaciones, reconoció el diputado Fernando Marmolejo Montoya, presidente de la comisión de Lucha Contra la Trata de Personas del Congreso.

“Yo siempre he manifestado que el tema de la trata de personas es un tema muy difícil porque las personas no denuncian, las víctimas no se atreven a denunciar y es complicado darle un seguimiento”, señaló en entrevista.

Marmolejo Montoya expresó que se han mantenido los acercamientos con las instancias correspondientes como la Fiscalía o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de apoyar los casos que se tienen abiertos.

“Hemos platicado con la Fiscalía y con la comisión para ver los temas. Estamos muy pendientes de las denuncias y que las cosas vayan caminando”, agregó el legislador por el municipio de Rincón de Romos.