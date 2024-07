Sin definirse operativos contra rezagados de placas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, aclaró que están a la espera de la circular de finanzas del estado para ver qué instruye tras el vencimiento del plazo para reemplacar vehículos.

-¿No se ha definido?

-Vamos a esperar para ver que instruyen en el sentido de si habrá algún plazo extemporáneo o se aplica la Normatividad.

A su vez remarcó que hasta el momento no se ha recibido alguna circular oficial para ver cuál es el procedimiento a seguir.

“En el gobierno del estado trabajamos en conjunto, por lo que vamos a esperar a que se tomen decisiones para dar el siguiente plazo, entonces por lo pronto no hay nada definido en torno a los que no han plaqueado”, remató.