Sin definirse conclusión de paros técnicos en el sector automotriz de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los paros técnicos en el sector automotriz local continuarán por tiempo indefinido, hasta en tanto no se regularice el tema de la falta de componentes electrónicos, advirtió el secretario de Desarrollo a Económico, Manuel Alejandro Martínez.

-¿Para agosto que se aproxima ya se tienen establecidos cuántos días de paros técnicos habrá?

-No lo sé, pero seguramente si lo habrá y continuarán hasta en tanto no se regularice este tema de los componentes electrónicos.

Apuntó que gracias a los paros técnicos es que no se han registrado despidos masivos en el sector automotriz, aunque si se ha afectado a la parte salarial al no estar recibiendo los trabajadores el 100 por ciento de sus pagos.

Por otra parte, el funcionario se sostuvo en que no se contemplan recortes masivos de personal en la industria automotriz, aunque no se ha reunido con el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González, para ampliar sobre el origen de la cifra de los 5 mil empleos que proyectó se van a perder a partir del mes entrante.

-¿Entonces aún no hay reunión directa con el líder de la CTM?

-No, lamentablemente no hemos concretado una cita con ellos, estamos en espera de reunimos para hacer un análisis, pero al menos el Grupo de Industriales de Aguascalientes y el Clúster Automotriz que agrupa a la armadora y a la principales empresas del sector nos han dicho dicho que no coinciden las cifras.