Sin definirse clases virtuales después de la Feria de San Marcos: García 

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El volver a las clases virtuales después de la Feria Nacional de San Marcos aún no es un hecho en la entidad, recalcó el secretario general de la Sección No. 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, quien apuntó que esto sigue siendo una posibilidad.

En entrevista, el representante reconoció que sí se ha contemplado esta opción en conjunto con las autoridades educativas estatales, aunque resaltó que esto sigue siendo una medida preventiva y no un hecho como tal.

“Platicando con la autoridad educativa y nosotros buscando que no nos pase lo que se generó en enero, que después de las fiestas las cosas se complicaron, es una plática que nosotros tuvimos, que no descartamos pero no es algo que esté todavía definido, todo depende de lo que se vaya presentando en la feria”.

Señaló que la posibilidad de que los jóvenes regresen a sus casas y tomen clases de manera virtual sería una medida de prevención, en caso de que el número de positivos, hospitalizaciones y defunciones a causa del Covid-19 incrementen después de la verbena.

“Más que nada es de prevención, si se disparan los contagios después de la feria pues ya veremos de que es necesario trabajar de manera virtual mientras las cosas se normalizaran, pero simplemente fue una plática, un acercamiento que tuvimos y que también la autoridad lo está revisando, pero no hay nada concreto”.

Finalmente, reiteró que serán los números de la pandemia después de la feria los que determinarán si será necesario retomar el esquema virtual dentro de las escuelas o en cambio, se podrá continuar con el modelo presencial.