Sin definirse aún esquema de vacunación para maestros de Aguascalientes: IEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es un hecho la vacunación al gremio magisterial en el estado, pero aún no se define el esquema a seguir para la aplicación de dosis, reconoció Ulises Reyes Esparza, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

“La verdad es que no tenemos la logística, yo no me quiero adelantar. Vamos a ver si es por apellido, si por grado, si es por municipio o por edad, no hay esa definición”, expuso el funcionario en entrevista grupal.

Luego que el gobierno federal confirmó que docentes de Aguascalientes serán incluidos en el siguiente proceso de inmunizar, Reyes Esparza amplió que de entrada la vacuna sería administrada a personal de planteles públicos; aunque se contempla incluir a todo el sector.

“Tenemos cerca de 35 mil trabajadores en el estado, pero hablamos de personal en enseñanza media, básica, superior, normales, bachillerato, es decir todo el personal educativo desde el docente hasta de intendencia. Pero la cifra que se ha manejado son 12 mil 500 profesores que son los de educación básica”, recalcó el director del IEA.

Ulises Reyes abundó que la vacuna será la denominada Cansino, la cual solamente aplica en una sola dosis y no requiere condiciones excesivas de refrigeración.

El proceso de inmunidad para docentes se llevaría a cabo del próximo 28 de abril al 4 de mayo.