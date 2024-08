Sin definir un eventual paro en el STJA, aunque no se descarta 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, Juan Rojas García, indicó que no se ha definido un eventual paro de actividades en el estado en apoyo al Poder Judicial Federal, sin embargo, tampoco puede descartarse.

En el marco de la develación del busto en honor al exgobernador, Refugio Esparza Reyes, expuso que se está sopesando dicha medida de parar, aunque insistió en que no hay definiciones.

“No vamos a descartar algo que eventualmente pueda darse en un futuro, aunque al momento es una hipótesis y no es algo real como para decirles si si vamos a parar”.

Expresó su solidaridad con los compañeros del PJF en su rechazo a la reforma judicial que se impulsa desde el gobierno de la república y Morena.

Dijo que es un convencido de la carrera judicial para acceder a puestos, rechazando la elección de jueces y magistrados mediante elección o rifa.

“Nosotros estamos convencidos de las bondades de la carrera judicial, que se haga un concurso como se ha hecho desde hace mucho tiempo y que con base a sus méritos demostrados se elijan a las mejores personas como juzgadores”.