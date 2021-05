Sin definir número de planteles que regresarán a clases híbridas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags,- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza, admitió que por el momento no se puede hablar de un número determinado de planteles educativos que regresarían a clases de forma híbrida en el siguiente ciclo escolar.

“En este momento no se puede hablar de una cifra exacta de planteles y esa es una realidad, tenemos más de 1,125 planteles en educación básica y debemos ir viendo en este lapso aquellas que cumplan con todas las condiciones de planteles seguros para irlas aperturando”, puntualizó.

De igual manera comentó que en educación media y superior ya se tiene tiempo trabajando con un modelo híbrido, sin embargo en su caso se está operando bajo un sello que se le denomina de ” Escuela Segura”, donde tanto el Instituto de Educación como autoridades de salud y la Guardia Sanitaria verificaron que están cumpliendo con los protocolos sanitarios.

“Insisto que de momento no podemos determinar en que planteles, porque yo le pudiera decir que están listas 100 escuelas, pero en 15 días a lo mejor ya las vandalizaron y ya no pudieran aperturar”, acotó.