Sin definir número de despidos en sector automotriz: sindicato en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aún no está definido el número de despidos que podrían producirse en el sector automotriz de Aguascalientes, ya que las empresas aún están analizando esta posibilidad, aseguró el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

“Es un riesgo de los despidos pero concretamente no se tienen cifras; de la parte que yo represento no tenemos un número determinado de trabajadores, al contrario, estamos trabajando en generar estrategias en contener esta situación para preservar la fuente de trabajo”, señaló en entrevista con El Clarinete.

Reconoció que algunas empresas ya adelantaron que sí harán recortes de personal, mientras que otras indican que recurirán a esta posibilidad siempre y cuando sea su última alternativa, por lo que reiteró que aún no se puede hablar de cifras exactas.

“Cada empresa tiene una situación financiera diferente. Hay algunas que ya me avisaron que se van a esperar a que termine el año, ‘si empezando el 2023 no hay repunte, probablemente tenga que hacer algún ajuste’, otras me han dicho ‘yo me espero para octubre’ o ‘yo tengo que estar evaluando semana con semana’, pero no hablamos de cantidades”

Padilla de León detalló que a la fecha se han despedido a alrededor de 300 trabajadores, aunque también resaltó que aún existen muchas empresas del ramo que están contratando a más personal como Autoliv, Sumitomo o Mabuchi.

Finalmente, el representante hizo un llamado de calma a los trabajadores de la industria automotriz, especialmente a aquellos que están con el sindicato, ya que aún podrían contar con una nueva opción laboral en otros espacios.