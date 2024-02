Sin definiciones, ni amarres revisión a tarifas del transporte público 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sostiene el coordinador de Movilidad Ricardo Serrano Rangel que no hay definiciones, ni amarres en la revisión a las tarifas del transporte público, que podría adelantarse del mes de marzo a finales de febrero por el tema de las elecciones.

Hasta el momento los únicos que han presentado su propuesta tarifaria, justificada con un estudio, son la modalidad de camiones urbanos.

“Los únicos hasta ahora que nos han presentado una propuesta formal son el transporte público urbano, el resto los estamos esperando”.

Serrano Rangel dijo que aún falta el resto de las modalidades como taxis y combis, a la espera de recibir sus respectivas propuestas.

Igualmente destacó que será el Consejo Consultivo del Transporte quien determine si hay o no aumentos en las tarifas, pidiendo no especular.

Por su parte la Coordinación de Movilidad presentará también su respectivo estudio sobre los indicadores del transporte que incluyen el tema económico, inflación, costo de los combustibles, encuestas de satisfacción de los usuarios, entre otros.