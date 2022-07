Sin definiciones integración del próximo gabinete de Aguascalientes: PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente estatal del PRI, Antonio Lugo Morales, aseveró que no aún definiciones en torno a la integración del próximo gabinete estatal encabezado por la gobernadora, Tere Jiménez.

-¿Ya se reunieron con la gobernadora electa p ya se han llamado a algunos priistas para la integración del gabinete?

-No, no, no, lo único que hemos hecho es dos o tres mensajes vía telefónica, pero yo pienso que máximo en un mes estaremos reunidos con ellos (PAN y PRD) para integrar una mesa plural en donde se presenten los mejores perfiles de los partidos.

Advirtió que serán estrictos en cuanto a la selección de las personas a los que se les asignarán espacios, buscando que lleguen los mejores hombres y mujeres.

-¿Vimos a Lorena Martínez muy pegada a la campaña, podría integrarse al gabinete?

-No se, eso tendría que resolverlo la gobernadora, consultarlo con nosotros y con la propia Lorena, pero les puedo decir que hay muchos priistas con la capacidad y el talento para integrarse al gabinete y mucha gente que trabajó en los municipios en favor de la alianza Va por Aguascalientes.