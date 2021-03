Sin definición en torno a sí se podrá vacunar a bordo de vehículos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A unas horas de que comience la vacunación contra el covid en la capital, aún no se define si podrá aplicarse el biológico a los adultos mayores a bordo de vehículos como está ocurriendo en otros estados, expuso el gobernador, Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva, el mandatario estatal dijo que será uno de los puntos a comentar en una reunión previa con el Superdelegado Aldo Ruiz.

De igual manera, consideró que son pocas las dosis que llegaron para este martes en que se comenzará con aquellos cuyos apellidos inicien con la letra A, por lo que estima que en pocas horas se agotará el biológico.

‘La logística es del gobierno federal, nosotros solo les damos el apoyo, pero aún así estamos listos, estamos coordinados y pues estaremos al pendiente de que haya orden, que se entreguen las fichas y que no se haga formar a aquellos a los que no les toque”.

La vacuna que se aplicará en la capital, según el mandatario será del laboratorio Pfizer de la cual han activado ya al estado alrededor de 5 mil dosis.