Sin dar nombres acusa Morena existencia de BOA en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Representantes de Morena en el Congreso del Estado y en cabildos municipales se pronunciaron en conferencia de prensa contra grupos opositores en contra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de medios, José Manuel González Mota, líder de la fracción morenista en el Poder Legislativo aseveró que hay grupos que están en contra del gobierno federal por afectar en sus intereses, como se denunció desde la Presidencia en torno al supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA).

“Pueden hablar y decir muchas cosas, pero en la lucha social de Andrés Manuel de ir a las raíces profundas de la pobreza donde está clavada cada familia, cada grupo social. Es cierto que los grandes ricos de este país han exigido algunas cosas y eso ha hecho que el neoliberalismo esté en la lucha contra Andrés Manuel”, resaltó González.

Por su parte, el también diputado Heder Guzmán Espejel expuso que hay libertad de expresión para sectores de la oposición, “pero siendo honestos este bloque ha existido desde que al presidente ya se le denostaba. Lo que queremos es construir bases sólidas de la Cuarta Transformación”.

– ¿A quién ubicas de la BOA en Aguascalientes?

– A Acción Nacional. Todos aquellos que están planeando una manifestación el sábado o domingo, no tengo bien el dato. No te puedo decir nombres, porque me tardaría dos horas.

– ¿Pero los más importantes? ¿El gobernador?

– No sabemos si el gobernador, la verdad es que él debería estar enfocado a su labor.

En el acto también participó el alcalde de Asientos, Juan Luis Jasso, quien calificó de “tristes opositores a la transformación de México” a los miembros del BOA, añadiendo “que mirar al pasado es imposible construir un futuro”.