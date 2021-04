Sin condiciones propicias no habrá regreso a clases en Aguascalientes: IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza, sostuvo que el regreso a clases presenciales se dará de manera responsable, sin precipitaciones y hasta que no haya condiciones.

Insistió en que de momento no hay fechas establecidas para el regreso a las aulas, lo cual no significa que el estado esté de brazos cruzados, por lo que se están analizando todos los escenarios con todos los actores educativos.

“Vamos a esperar las condiciones de un semáforo epidemiológica que permita ya la reapertura de los centros educativos y ver cómo avanza el tema de la vacunación”, puntualizó el encargado de la política educativa en la entidad.

Al momento, aceptó que no hay fechas para la vacunación de docentes, siendo uno de los requisitos que el mismo magisterio pusiera sobre la mesa para que se pueda dar un eventual regreso a las aulas.

-Este ciclo escolar se acaba a distancia entonces maestro?

-No podríamos definirlo todavía, vamos esperando a que se de el regreso de vacaciones y analizar todos los indicadores epidemiológicos, e insisto en la vacunación como un punto prioritario, concluyó.