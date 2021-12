Sin condiciones para regreso al 100% de alumnos a las aulas en Aguascalientes: SNTE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramón García Alvizo, aseguró que no hay las condiciones para un regreso seguro y al 100% a las aulas de los alumnos en enero próximo y menos con la llegada de la variante ómicron.

Sostuvo que no se regresaría en su totalidad a principios de año, exponiendo que antes de cualquier determinación se deben de analizar una serie de factores para garantizar un retorno seguro.

Mencionó entre otras cosas que debe revisarse que los planteles estén en condiciones de recibir al 100% esta variante y en su momento que es lo más delicado ver la evolución de dicha variante.

Al final García Alvizo pidió no acelerarse e ir paso a paso para evitar consecuencias que pudieran ser hasta fatales, donde no se expondrá ni a los menores, ni a los docentes, concluyó.