Sin condiciones para aumento del 10% salarial a choferes de urbanos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No están dadas las condiciones para soportar el pretendido aumento del salario de choferes de camiones urbanos en la entidad hasta en 10%.

El vocero de las empresas prestadoras del Servicio Salomón Gutiérrez Mayorga, expuso que si bien no está roto el diálogo con el sector, en estos momentos sería difícil cubrir el ese porcentaje.

-¿Entonces cómo van las negociación?

-Bueno, hemos estado platicando con ellos, ha sido una situación complicado donde la verdad nuestra situación económica no es la mejor, justificó.

Al concluir la entrevista Gutiérrez Mayorga, se quejó de una caída en el pasaje, aunado a las alzas de combustibles, por lo que abundó en que esos son factores que se deben de tomar en cuenta.

“Habrá que ver a fondo el tema, pero insisto en que si no hay pasaje no hay ingreso, pero seguimos en diálogo con los choferes buscando el mejor acuerdo para las partes.