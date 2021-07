Sin condiciones económicas para soportar gastos de regreso a clases presenciales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No hay condiciones económicas de las familias en estos momentos para soportar los gastos que les implicará un regreso a clases presenciales en agosto, señaló el presidente regional de la federación de economistas, Jael Pérez Sánchez.

El especialista sostuvo que durante la pandemia el número de empleos que se perdieron fueron importantes y aunque si bien hay una ligera recuperación, los salarios no siempre son los mismos de los que las personas venían percibiendo antes de ser liquidados.

A su vez subrayó que durante la pandemia muchas familias tuvieron que endeudarse para subsistir y cuyas cuentas es momento que no saldan por los que están ahogados por compromisos adquiridos.

“Quienes mayormente sufrieron la desocupación en la pandemia son mujeres, muchas de ellas son madres de familia y muchas aún no regresan a un trabajo, entonces menos van a tener para sufragar los gastos que les implica mandar a los hijos a la escuela porque les lleva a la compra de ropa, calzado, cuadernos, pasajes, alimentos, en fin”.

En última instancia Pérez puntualizó que aún y con que el mismo presidente del la república diga que regresan sí o si a la escuela, muchos padres van a decidir que no por las precarias condiciones económicas que enfrentan.