Sin acercamientos directos dirigencia del PRI con Blanca Rivera

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Admite el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Antonio Lugo Morales que no se han tenido acercamientos directos con la ex candidata Blanca Rivera Río, buscando la reconciliación con los distintos grupos al interior.

-¿Con Blanca ya conciliaron?

-Bueno, directamente no con ella, pero si hemos estado contacto con alguna de sus gentes y lo que se está viendo es una actitud de respeto.

-¿Hay quien se la ha querido piratear, pero entonces ella sigue firme dentro del partido?

-Si, yo creo que ella entiende su rol en este momento y sobre todo es una gran luchadora y mejor priista, por lo que será determinante para el apoyo y triunfo de todos los priistas, así como su esposo el ex gobernador Carlos Lozano donde sus obras están a la vista de todos.

Al final, subrayó que la familia Lozano representa un gran potencial político para el tricolor.