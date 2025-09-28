Sin acceder a viviendas trabajadores por tener créditos limitados 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el estado se tienen alrededor de 80 mil trabajadores que califican ya para tener una vivienda propia, sin embargo, un gran porcentaje no alcanzan a comprarla al tener un crédito limitado, informó el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González.

En entrevista colectiva explicó que el monto al que pueden acceder es muy poco y no les alcanza para adquirir una vivienda promedio.

“Una vivienda en estos momentos de la más económicas que tienen en la iniciativa privada está entre los 700 y 800 mil pesos, por lo que no les alcanza”.

Indicó que en la medida en que se avance en el programa de vivienda del Infonavit en donde se busca que los gobiernos donen terrenos para la construcción de viviendas, el costo de una casa podrá disminuir de esos 700 u 800 mil pesos que cuesta ahora a la mitad, es decir 400 a 550 mil pesos como máximo.

“Ese esquema va a ayudar mucho a abaratar el costo de la vivienda porque como ustedes saben que lo más caro de la vivienda es el terreno y si este es donado, pues obviamente tiene que disminuir”.

El problema para comprar vivienda se está dando entre quienes ganan dos y hasta tres salarios mínimos, concluyó el líder sindicalista.