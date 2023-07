Silvia Pinal reaparece tras haber sufrido problemas de salud;

Redacción

Ciudad de México.-Silvia Pinal reaparece ante el ojo público, luego de presentar problemas de salud. Sin embargo, las imágenes han causado pena e indignación, pues la primera actriz parecía estar “desconectada”.

La situación se dio este martes 18 de julio, cuando se anunció la 31ª entrega de Premios Bravo de la Asociación Rafael Banquells, presidida por la señora Silvia Pinal, quien no asistió a la conferencia de prensa, pero sí al restaurante del Nuevo Teatro Libanés con integrantes de la Asociación Rafael Banquels, AC, lo que causó un alboroto.

La diva mexicana llegó al estacionamiento del lugar y ahí la prensa la abordó para preguntarle sobre su salud, los problemas de la familia y la futura boda de Michelle Salas, pero doña Silvia no contestó absolutamente nada.

Mientras el equipo de trabajo de la productora trataba de llegar al restaurante de este lugar, las cámaras y micrófonos no dejaron de enfocarla. Pues físicamente se le volvió a ver desmejorada y programas como Sale el sol y De primera mano reaccionaron con pena e indignación.

“Vemos cansadita a doña Silvia. Lo hemos dicho desde hace tiempo, doña Silvia, por su avanzada edad y su delicada salud, la tienen que cuidar. Ella toma unas pastillas que la hacen estar bien neurológicamente. No la saquen si no se las dan, no la exhiban de esta manera”, sentenció el periodista de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo infante, con tristeza e indignación.

“A mí me dio mucha pena estas imágenes”, comentó Érika González, quien también añadió: “Se ve ausente, se ve que no entiende lo que sucede. Se entiende que están haciendo su trabajo, pero es abrumarla de más”.

Addis Tuñón no entiende por qué, si la diva no está bien de salud, sale a un evento público. Sobre esto, Lalo Carrillo cree que lo hicieron para callar bocas y dejar como prueba que Pinal sigue aquí.

“La realidad es que ella no está entendiendo lo que está pasando”, recalcó Érika.

Todo listo para la entrega de Premios Bravo 2023

Virginia Gutiérrez y Amparo Garrido, integrantes de la Asociación Rafael Banquels, A.C. ante la ausencia de Silvia Pinal, dieron a conocer los pormenores de la 31ª entrega de los Premios Bravo que se realizará el próximo 25 de julio en el Nuevo Teatro Libanés.

La actriz Virginia Gutiérrez señaló que esta Asociación es la única que premia a los artistas de doblaje, teatro, cine y televisión a través de un consejo clasificador formado por: Maxine Woodside (presidenta), Juan José Origel ( secretario); Mario de la Reguera, Rocío Maldonado y Alfredo Gudini como vocales.

Por su parte, la guionista y también actriz Amparo Garrido, dio a conocer el elenco que amenizará la noche: el grupo Avenida 411, Irasema, Chris Escobedo Show, Fato y el grupo La Fiesta.

Francisco Mancera

Recordaron que la señora Silvia Pinal, Luis Gimeno y Amparo Garrido fueron los precursores de esta Fundación.

Aunque no se dieron a conocer los nombres de los premiados, sí adelantaron el galardón que recibirá por toda una vida en el medio del espectáculo el señor Eric del Castillo y Luis Mandoki, por su excelencia en la cinematografía.

Francisco Mancera

Durante la velada, habrá una subasta de pinturas.

Los fondos recaudados se utilizarán para continuar dando asistencia a más de 110 beneficiarios de esta Asociación, que no continúan con su profesión por enfermedades o porque han sido olvidados por los productores.

Con información de TVNotas