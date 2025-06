Siguen pendientes adeudos de Rincón de Romos con ISSSSPEA: Castorena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Siguen pendientes los adeudos del ayuntamiento de Rincòn de Romos en cuanto a pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA), admitió el diputado Amisadai Castorena Romo, representante de ese municipio ante el Congreso del Estado.

“Creo que todavía no se subsana. He estado analizando el tema y al día de hoy no se ha podido subsanar”, expresó el legislador por el PAN, en torno a los adeudos financieros de la alcaldía norteña y que alcanzarían los 70 millones de pesos.

Castorena Romo hizo votos en que puedan generarse condiciones bajo la finalidad de que se pueda reducir la cartera vencida que se tiene con la dependencia de gobierno del estado y la cual vendrìa de administraciones pasadas.

“Yo tengo alguna información de que se han tenido reuniones, tratando de ver darle una solución, de cómo avanzar en cuanto al adeudo. Pero hasta ahora no se ha concretado”, reiteró el diputado por Acción Nacional.

En noviembre pasado, luego de asumir como alcalde por Rincòn de Romos, Erick Muro Sánchez admitió adeudos por 70 millones de pesos con el ISSSSPEA; aunque ofreció revisar el tema con Mario Michaus, titular de la dependencia estatal.