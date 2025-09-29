Siguen bajo investigación directora del Cereso Femenil y jefe médico; sin pruebas en su contra

Redacción

Aguascalientes, Ags.– El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, informó que continúa abierta la investigación contra la directora del Cereso Femenil y el jefe de Servicios Médicos del centro, luego de las denuncias presentadas por internas en torno a supuestos actos de corrupción y negligencias en la atención.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, no se han encontrado elementos que acrediten responsabilidad de los señalados.

“La carpeta sigue vigente y no se ha cerrado; nosotros seguimos investigando sobre el caso”, explicó.

De acuerdo con Alonso García, el procedimiento se encuentra en una etapa avanzada y únicamente resta una diligencia más para poder definir la situación.

“Insisto en que hasta ahora no hemos hallado pruebas que confirmen una presunta responsabilidad, ni de la directora ni del médico”, puntualizó.

Las denuncias fueron presentadas desde el año pasado y, a pesar del tiempo transcurrido, la carpeta continúa en integración mientras se agotan las indagatorias necesarias.