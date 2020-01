Siguen altos los índices de percepción de corrupción en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Continúan elevados los índices de apreciación que la gente tiene hacia la corrupción, reconoció Francisco Aguirre Arias, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Aguascalientes.

“Sí preocupa la percepción de la corrupción. Creo que no es la novedad, los índices de percepción no me atrevo a dar el dato, pero estos siguen estando altos”, señaló en conferencia de medios.

Aguirre Arias mencionó que ante ello el Comité de Participación Ciudadana propuso ante la Secretaría Ejecutiva, la elaboración de una encuesta ciudadana de profundidad, bajo la finalidad de tener todos los diagnósticos y estadísticas; la cual ya se realizó.

“Esperemos cada año tener la evolución en cuanto esta percepción. Se contrató a un tercero para hacerlo, es una encuesta de profundidad cuenta con más de 250 hojas de información referente a la entidad y podremos evaluar todos los datos”, resaltó.

Francisco Aguirre citó que la encuesta se encuentra disponible en el portal de internet de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción