Sigue viva Alicia la abuelita que prefirió quemarse para salvar a su nieta en Iztapalapa

Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México corrigió que se había equivocado al emitir un comunicado donde dio por muerta a Alicia Matías Teodoro la mujer de 49 años que con su cuerpo cubrió al de su nieta de 2 años en la explosión de la pipa en Iztapalapa.

En un comunicado, la dependencia reconoció que se trató de un error el incluir anoche el nombre de la mujer entre la lista de los fallecidos, por lo que pidió una disculpa a la familia, a la que reiteró su respeto y solidaridad.

Alicia sigue delicada pero viva mientras la gente ora por su pronta recuperación, luego de haber resultado con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo.

*Imagen cortesía de @IkiHernan