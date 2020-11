Sigue la rebatinga por las candidaturas en el PAN

El Clarientero

Aguascalientes, Ags.- La mesa de negociación en el CEN está a punto de romperse, luego de que los grupos no llegan a acuerdos entre sí.

Una de las versiones que tenemos es que el gobernador, Martín Orozco asegura que no va pelear por tratar de imponer candidato a la alcaldía y que esa posición se la cede a la alcaldesa capitalina, Teresa Jiménez, nos señalan que el mandatario estatal busca nueve candidaturas a diputados locales y federales, en particular quiere ocho locales y una federal.

Las locales serían entre otros para, Jaime González, José Altamira, Nancy Gutiérrez, Jorge López, además de otros no panistas que buscan colarse en la rifa como Manuel Apendinni y Siomar Estrada, mientras que la diputación federal que busca sería para Gustavo Báez.

Siguiendo con esta especie se indica que como muchos esperan sea Jiménez quien decida entre Enrique García y Leonardo Montañez la candidatura a la alcaldía capitalina.

Sin embargo otra versión señala que todavía están vivos en esa lucha, Alma Hilda Macías, quien es del grupo de la presidente municipal, además de Paulo Martínez. Tocante a Jaime Gallo solo le alcanzaría para una diputación local, ya que el va por la libre y es del grupo del ex gobernador que traicionó al PAN, es decir Felipe González cuando en el 2016 apoyó a su hoy fenecido hijo del mismo nombre que concursó por las siglas del alicaído MC.

Y ya que tocamos al partido de los naranjas, también se sabe que Orozco estaría reeditando la historia del 2007 cuando Luis Armando Reynoso apoyó al entonces partido Convergencia para derrotar a Arturo González que compitió por el PAN.

El mandatario estatal enviaría a Raúl Silva a cobijarse con los naranjas a ver si logran superar el 2.5 por ciento de votación.

Esto no está descabellado para nada.

Falta poco para saber se dice que antes del 30 de diciembre ya estarán repartidas las manzanas.

Mientras tanto, la llamada Tercera Vía sigue haciendo su lucha, aunque hay que decir que ese “grupo” más bien luce como una facción del palacio menor de esta capital.

Obviamente los ex 4 fantásticos no se quedarán de brazos cruzados. Si la liga se estira en demasía se romperá y quién sabe si el tiempo alcance para la operación cicatriz en los intestinos blanquiazules, cuyo escenario no le desagrada nada al inquilino de la otrora finca de los Rincón Gallardo.