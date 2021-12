Sigue firme regreso a clases al 100% en enero en Aguascalientes: IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se ha modificado la decisión de regresar a clases al 100% en enero próximo, aunque la última palabra la tendrán las autoridades de salud, señaló el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“A partir del 3 de enero y por lo menos en las siguientes dos semanas del mes vamos a esperar instrucciones del sector salud, pero si lo comento para que luego no se diga que siempre no hay regreso; lo vamos a resumir en que salud nos dirá si se puede regresar y educación dirá regresamos, así en ese orden”, explicó el titular de la política educativa.

Acto seguido enfatizó que si salud dice que existen las condiciones de un regreso al 100% se va a realizar, estando en pláticas con la organización sindical quienes ya saben que se está evaluando dicha medida que inclusive ellos mismas avalan para trabajar de una manera normalizada con los grupos.

“Se tendrán que analizar otras variante entre ellas las condiciones de los planteles educativos y las cuestiones climáticas sobre todo en algunos municipios del norte, pero insistir que no se detiene, ni se echa para atrás la decisión de regresar al 100% en enero próximo”, concluyó.