Sigue estancada denuncia contra líder a la CROM en Aguascalientes

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- Hasta la fecha, las investigaciones que están dirigidas en contra del líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Enrique Ramírez Pérez, se han mantenido abiertas, pero sin avances, explicó el fiscal Jesús Figueroa Ortega.



“Sigue la investigación, no se ha aportado, hemos tratado de recopilar más información porque no tenemos mucha información fuera de lo que dice la denunciante, sabemos que había una relación sentimental y que hubo conflictos. No hemos recopilado la información que queremos o necesitamos”, dijo.



En este sentido, Figueroa Ortega señaló que no se puede determinar una acción penal en contra del denunciado.



Las investigaciones en contra de Ramírez Pérez se dieron desde que su ex pareja, de nombre Astrid, lo denunció por haber baleado la vivienda en la que ella residía junto con sus hijos, en el fraccionamiento Residencial Alcázar, en Jesús María, durante noviembre del 2018.



A decir de la afectada, su entonces pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando le recriminó una infidelidad por parte de él, lo que dio origen a una serie de agresiones físicas y verbales entre ambos.