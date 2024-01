Sigue el escándalo tras el choque Piojo Herrera vs Iván Alonso

Redacción

México.- En el Estadio Ciudad de los Deportes tras la victoria de Cruz Azul de 1-0 sobre Xolos de Tijuana, Miguel Herrera e Iván Alonso protagonizaron un intercambio de palabras.

Resalta que para el comentarista de televisión, Ricardo Peláez, ‘El Piojo’ siempre se va de boca y aconsejó que fuera más prudente.

En este sentido Ricardo Peláez indicó en la mesa del programa de Futbol Picante: “Siempre se va de boca Miguel. De repente tendría que ser mucho más prudente y eso le ha costado su puesto en Selección Nacional y muchas otras cosas, pero aquí es evidente que Iván Alonso, si va a estar contestando todas las propuestas, todo lo que han dicho de él, no se ha aclarado”.

El técnico de Tijuana y el director Deportivo de Cruz Azul se enfrascaron en la discusión en el pasillo rumbo a los vestidores tras finalizar la conferencia de prensa de Miguel Herrera.

“¿Qué dije? ¿Qué dije?”, le preguntó Miguel Herrera a Iván Alonso.

Iván Alonso respondió: “¿Qué no tienes memoria? No me faltes al respeto, no me faltes al respeto, a mí no me conoces. Venir acá…”.

“Aquí vamos a hablar”, dijo Miguel Herrera.

“Me faltaste al respeto”, reiteró Iván Alonso.

El cuerpo de seguridad como los auxiliares lograron intervenir y separar a ambos, calmando poco a poco la discusión.

Con su victoria, Cruz Azul llegó a 7 puntos y es quinto de la tabla general del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Por su parte, Xolos de Tijuana se estancó en dos unidades, teniendo una racha de dos empates y dos derrotas.

