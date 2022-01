Sigue discusión por presupuesto de egresos en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Los integrantes del Cabildo de Jesús María discutieron este lunes la elaboración del presupuesto de egresos de este año, en el cual los regidores aún pretenden hacer modificaciones.

La sesión ordinaria comenzó poco después de las 11:00 de la mañana con un intercambio de comentarios entre la regidora de Morena, Aurelia Esparza Rodríguez y el alcalde Antonio Arámbula López, por la petición de 200 mil pesos como parte de gestión social. Cabe mencionar que el resto de los regidores no hicieron comentarios al respecto.

La edil señaló su molestia luego de que varios medios de comunicación apuntaron que el dinero era para uso de los regidores y no para la compra de artículos a modo de apoyo para las familias, así como el que no se haya entregado ese recurso en el tiempo marcado.

Arámbula López reiteró que la sesión en la que se acordó ese recurso “estaba viciada de origen, para mí fue ilegal por muchos motivos y por eso no le di seguimiento, porque no estoy obligado a darle seguimiento a algo que es ilegal”. Agregó que tampoco se puede repartir dinero sin aclarar todas las reglas de operación.

Posteriormente, en otro periodo de la sesión, el regidor del PRI, Kendor Macías, se dijo dispuesto a participar en el análisis del proyecto presupuestal y las propuestas de cada uno de los participantes, especialmente por el tiempo límite en el que debe ser autorizado por el Cabildo.

El alcalde reconoció que varios regidores y el Secretario de Finanzas, Luis Rangel, acordaron cambios en el presupuesto de egresos, aunque aún no está finalizado ya que eso, consideró, debía analizarse con más profundidad en otra sesión.

Hasta las 6:00 de la tarde de este lunes, este medio logró conocer que el Cabildo seguía discutiendo el tema, por lo que en los próximos días se dará más información respecto al caso.