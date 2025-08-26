Sigue abierta convocatoria para sumarse a la Policía Municipal de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mantiene abierta la convocatoria para que la ciudadanía interesada en formar parte de la corporación se inscriba y participe en el proceso de selección.

El titular de la SSPM, Gonzalo Pérez Zúñiga, reitera la invitación a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de edad que cuenten con vocación de servicio, sentido de responsabilidad y compromiso social, a sumarse a las filas de la institución, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la seguridad y la paz en Aguascalientes.

A través del Instituto Superior en Seguridad Pública (ISSP), se informa que los aspirantes reciben diversos beneficios durante su formación, entre ellos: beca mensual, seguridad social, uniforme sin costo, alimentación, material de trabajo, y al concluir y aprobar satisfactoriamente el curso, la posibilidad de incorporarse de manera formal a la corporación.

La directora del Instituto, Pamela Soria Armengol, destacó que las y los aspirantes deben aprobar de manera satisfactoria diversas pruebas físicas y médicas, además de los exámenes de control y confianza. Estas evaluaciones son indispensables para que quienes se integren cuenten no solo con la preparación académica y física, sino también con estabilidad emocional y la ética necesarias para el servicio policial.

Uno de los requisitos fundamentales es tener el bachillerato concluido, condición indispensable para poder aspirar al ingreso, lo cual asegura que los futuros policías cuenten con una formación académica sólida como base para su preparación profesional.

Entre los requisitos generales para participar en el proceso de selección destacan:

Nacionalidad mexicana.

Estudios: Bachillerato terminado (obligatorio).

Aprobar procesos de evaluación, control y confianza.

Estatura mínima: 1.60 m para mujeres y 1.65 m para hombres.

En el caso de los varones, contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma que su visión es la de formar policías profesionales, cercanos a la ciudadanía y con verdadera vocación de servicio, ofreciendo la posibilidad de construir una carrera policial digna al servicio de Aguascalientes.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al 449 994 66 00, extensión 4508.