Siempre si entregarán libros de texto gratuitos en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, indicó que si se comenzaría el nuevo ciclo escolar con los nuevos libros de texto gratuitos.

Durante su intervención en el espacio radiofónico Buenos Días Gobernadora de Radio BI, la responsable del sector educativo en la entidad, explicó que hasta el día de hoy no hay una orden de un juez competente que obligue a no tener que entregar estos polémicos libros de texto.

Dijo que en ese sentido por disposición de la Ley General de Educación estarían obligados a entregar los libros de texto.

Más adelante Martínez Rodríguez añadió que ya se comenzó con la movilización de los materiales a los centros regionales y salvo que el lunes o martes exista alguna orden contraria de un juez se iniciaría con el desplazamiento de los textos de la Nueva Escuela Mexicana.

Finalmente manifestó que de no entregarlos el gobierno del estado se podría hacer acreedor a una sanción que podría alcanzar hasta la destitución de la misma titular del Instituto de Educación y la reparación del daño patrimonial que podría implicar tener los libros en una bodega.