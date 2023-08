Siempre ha habido errores en libros de texto: Pedro Miguel

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los libros de texto siempre han tenido errores, argumentó el escritor Pedro Miguel, quien en contraparte acusó una campaña de desprestigio de agrupaciones conservadoras como la Unión Nacional de Padres de Familia y de la dirigencia nacional del PAN para impedir su aplicación.

“Los libros de esta versión, y de todas las versiones, siempre han tenido errores, son perfectibles. Pero el hecho de que tengan errores y sean perfectibles, no significa que no sean distribuidos. La prueba de ácido estará en las aulas y quienes tienen el instrumento crítico ante esos textos serán los estudiantes y sus profesores. Lo que me parece criminal es que se pretenda dejar a los estudiantes sin libros de texto.”, declaró.

En conferencia de medios convocada por la dirigencia estatal de Morena, Pedro Miguel se dirigió contra la Unión Nacional de Padres de Familia que, consideró, se ha opuesto a enseñanzas relacionadas con los órganos genitales y una restauración de la historia en el periodo neoliberal.

“Cuando hablo de ultraderecha habló de la Unión de Padres de Familia, siempre ha sido una organización pro fascista, ultra conservadora y fundamentalista, partidaria de los roles de género. Lo que no les gusta es que se plantea una educación liberadora. No hay libros de texto que estén promoviendo el aborto, ni el comunismo que ya no existe salvo en países como Cuba y Corea del Norte”, adicionó.

– ¿Considera que son adecuados para la época que vivimos?

– Absolutamente sí. Creo que estamos adecuando los libros de texto a un nuevo periodo.

El autor de la novela El último suspiro del conquistador rechazó los calificativos de que haya un sentido ideológico en las publicaciones, criticando de paso a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, quien habría recomendado no utilizarlos.

“La postura es absolutamente disparatada, los libros tienen errores y claro que tienen errores, pero por eso van a dejar a sus hijos sin libros de texto, en lugar de decir que el corrector de estilo la pendejeó (sic). De Marko Cortés creo que ni a anticomunista llega, pues no es la vieja derecha panista, sino que es de los panistas que ven el poder como una oportunidad de negocio”, agregó.

El activista también descartó una eventual fractura de Morena por la definición de la candidatura presidencial. “Siempre es un riesgo cuando hay posiciones distintas, pero me parece que el riesgo es mínimo porque se ha propuesto y aceptado por todos los aspirantes con un método muy transparente”.

– ¿Hay autocrítica en Morena?

– Sí hay autocrítica. Tenemos tropiezos en la política educativa, en el sector salud se tiene que avanzar mucho más. Hay que hacer correcciones.