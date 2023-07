Si se aplican exámenes para evaluar avance de grado para alumnado: IEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para el ciclo escolar que está por finalizar volvieron las evaluaciones tradicionales para determinar avance de grado escolar, garantizó Lorena Martínez Rodríguez, directora del Instituto de Educación (IEA), quien rechazó versiones de que no se estén aplicando exámenes en enseñanza elemental.

“Importante recalcar que en este ciclo escolar se retoma el sistema de evaluación de antes de la pandemia, porque luego hay confusiones de que ya no se evalúa a los estudiantes, que ya no se les pone calificaciones. En este ciclo escolar se hacen exámenes, se califica su aprendizaje y cabe la posibilidad que algún alumno no pase de grado”, resaltó.

Martínez Rodríguez adicionó que son 240 mil alumnos de educación básica quienes estarán siendo evaluados en los siguientes días para determinar su conocimiento de grado, así como otros 50 mil en educación media y donde se recupera la calificación mínima aprobatoria de 6.

“Destacar la autonomía que se le otorga a cada docente para que además de la evaluación, tome en cuenta otros elementos para revisar más integral el aprendizaje de alumnos como su asistencia, su entrega de sus trabajos, su participación en la comunidad escolar”, expresó la titular del IEA.

De manera oficial, el calendario escolar en el estado concluirá el próximo miércoles 26.