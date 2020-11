Si población no hace caso, no sirve el semáforo estatal: aguascalentenses

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado anunció hace una semana la creación del Indicador Estatal de Covid-19 (IEC), el cual funciona de manera similar al semáforo epidemiológico nacional.

El IEC tiene 4 categorías y se determina una para cada municipio de Aguascalientes, dependiendo del comportamiento que tenga el coronavirus entre cada uno. Con cada categoría también se marcan una serie de limitaciones en bares,antros, salones de fiestas y otros espacios como tianguis, mercados, plazas y jardines.

Sobre ello, la población opinó que fue buena la creación de este indicador, al considerar que se tiene un mejor control sobre la pandemia. Sin embargo, se resaltó que los principales responsables de hacer que este control se respete es la misma ciudadanía.

Para llegar a esa información, El Clarinete realizó un ejercicio entre varios ciudadanos quienes compartieron su opinión respecto a la implementación del IEC:

“Yo considero que es una buena medida, ya que bares y restaurantes se han visto obligados a cerrar sus puertas más temprano para evitar la acumulación de personas, fiestas, graduaciones también se han visto limitadas, yo creo que esto va a ser bueno para evitar este pico que ha estado creciendo en la entidad, aunque considero que es una medida implementada de forma tardía por los eventos donde a la gente le dio igual si contagiaban o no a otras personas, como el maratón, la Ruta del Vino, fueron eventos que no fueron bien llevados a cabo”, señaló Sebastián, quien trabaja en una empresa de transportes.

“Considero que es una buena opción para la economía. Si bien el semáforo federal es más prioritario en cuestión de propagación del virus, el semáforo propuesto por el gobierno estatal considera las actividades económicas quienes están siendo fuertemente golpeadas en la contingencia. Al seguirse al pie de la letra lo dictado por el nuevo semáforo y tomando hipotéticamente que la gente hiciera caso y ni siquiera hagan reuniones en casa. Los niveles de contagio en el estado tendrían que bajar al reducirse la movilidad y los negocios no saldrían tan afectados”, comentó Gilberto, joven recién egresado de la universidad.

“Yo creo que esta muy bien porque ya la gente sabe si está bien o si está mal en su municipio, y también las medidas están muy bien. Creo que ya tienen que cerrar a las 10:00 de la noche y pues eso ya mejor aburre a la gente, ya no quiere salir porque ya no tiene chiste en la noche, entonces creo que está bien”, opinó Maria Eugenia, madre de familia.

“Está bien, pero lo malo aquí es que la que no hace caso es la gente, si la gente de verdad no hace caso y le vale, nada de eso va a ser. Ahora, otra cosa es que de verdad les digan algo, que los vigilen porque mucha gente sigue sin cubrebocas, ya le perdió el miedo y si no creen, pues nada va a servir”, dijo Teresa, madre de familia.

“Creo que no sirve de nada, porque las medidas en los negocios ya están, ya nosotros sabemos qué tenemos que hacer y yo digo que muchos sí hacemos caso a eso, porque no queremos que nos cierren y tampoco queremos ver a nuestros muchachos enfermos, pero pues no, yo veo que es igual que antes”, señaló Alberto, quien trabaja en una papelería.

“Bueno yo opino que está muy bien que el gobierno tome las decisiones necesarias lo más pronto posible y tenga un plan detallado respecto a las restricciones durante el semáforo vigente, sin embargo me gustaría que fuera determinado por los casos en bruto que aumenten y no que se guíen por el porcentaje en el que aumenta ya que puede llegar a ser engañoso muchas veces y desde luego que se lleven más pruebas diarias para un mejor control de la situación”, indicó Santiago, empleado de una tienda de abarrotes.

“Está muy bien, creo que eso da información más precisa de la pandemia y también se tiene mejor control sobre los negocios y las fiestas y eso, el chiste es que de verdad castiguen o multen a los que no respeten las medidas. Sí, por ellos perdemos todos y así esto nunca se va a acabar”, externó Oscar, padre de familia.

“Es una buena medida pero están tratando de tapar los errores que tuvieron, entonces yo espero que esta medida sea llevada a cabo de buena forma, se le de seguimiento y no solo sea una forma para calmar las aguas, se trata de erradicar lo más que se pueda estos contagios”, dijo Verónica, dueña de una estética.