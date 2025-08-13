Sí PAN y PRI quieren desaforar a Adán Augusto, que presenten pruebas: Ruvalcaba

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La oposición en la Cámara Alta que busca el desafuero del líder de Morena en el Senado Adán Augusto López Hernández debe presentar los documentos correspondientes para cumplir con el proceso, pero no han mostrado nada de sus acusaciones, manifestó Nora Ruvalcaba Gámez, senadora guinda de Aguascalientes.

“Contra él (López Hernández) no existe ninguna investigación. Sería absurdo que alguien se repliegue de un puesto, cuando no es la persona a investigar. Todas las veces que podemos hemos hecho un exhorto a la oposición de que si quieren desaforar a alguien, que presenten las pruebas. Todos sabemos en qué consiste desaforar a una persona, ellos ya lo hicieron; hace mucho, pero seguro aún se acuerdan. Hasta la fecha, no hay una sola denuncia y sólo una guerra sucia”, enfatizó.

Ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto se encuentra bajo el escrutinio público después que su principal colaborador en seguridad pública durante su mandato, estaba presuntamente vinculado a grupos delincuenciales. Vínculos que el ahora senador ha rechazado en diversas entrevistas.

En torno a las versiones de que, a su vez, Morena buscaría desaforar al senador por el PRI Alejandro Moreno Cárdenas como ha trascendido por presunto peculado y usurpación de funciones, Ruvalcaba Gámez aclaró que no es un tema en la mesa de la bancada guinda.

“Aplica lo mismo para Adán Augusto que para Alito: cuando se tenga una solicitud, estaremos en condiciones de revisar el tema. Pero que yo sepa no se ha presentado una solicitud contra el senador del PRI”, aclaró.

La senadora morenista sí elogió a su coordinador en la cámara alta, a quien definió como un operador político, ejemplificando en los acuerdos que concretó con otros partidos para avalar propuestas como la reforma al Poder Judicial.