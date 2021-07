“Si no hay condiciones en Aguascalientes para eventos turísticos, deberán suspenderse”: Guzmán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Bajo la lupa futuras actividades masivas para el estado a fin que no deriven en proliferación de nuevos contagios, reiteró Heder Guzmán Espejel, presidente de la comisión de Turismo del Congreso.

“Saber cuáles serán los mecanismos para tener una determinación y poder aconsejar o sumarnos a las propuestas de la Secretaría de Turismo. No estamos en contra de que se reactive la economía, pero siempre y cuando haya condiciones”, expuso el legislador por Morena, en torno a eventos oficiales como el Vino Fest y el Festival de Calaveras, anunciados para el cierre de año.

– En dado caso, ¿se hará un llamado para la cancelación de los mismos?

– De no haber condiciones y si no existen garantías, haremos el llamado respetuoso para que se suspendan las actividades que no garanticen la salud de las y los aguascalentenses.

Entrevistado antes de una reunión que integrantes de la comisión sostuvieron con el secretario de Turismo, Jorge López Martín, el legislador morenista aclaró que primero se escuchará la parte oficial a fin de que en su momento se pueda fijar una postura.

“No es una comparecencia del secretario, pues esta se da con un asunto relevante. Esto es una invitación que le hicimos en la comisión para conocer planes y proyectos de la dependencia y luego, los eventos que están por venir ante esta tercera ola del Covid”, insistió Guzmán Espejel.

El representante de Morena abundó que en dado caso de pedir cancelaciones, emitirá el llamado a las autoridades por un punto de acuerdo o exhorto para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.