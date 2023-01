Si no acatan propuestas de presupuesto participativo sancionará al Ayuntamiento de Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La autoridad municipal tendrá que aceptar los proyectos que se lleguen a presentar al municipio capitalino en relación al presupuesto participativo donde se destinarán 18 millones de pesos para atender propuestas de la ciudadanía.

En caso de que no se niegue de manera injustificada una propuesta podría haber sanciones.

De acuerdo con la regidora priista, Edith Citlalli Rodríguez González, recordó que a través del Cabildo Abierto la ciudadanía ha externado las necesidades que existen en sus colonias y han expuesto proyectos que podrían ser atendidos por la administración municipal; sin embargo, esta acción no resulta vinculante.

En contraste, los proyectos que se presenten a través del presupuesto participativo sí lo son, dijo la edil tricolor.

“Es vinculante, no es a contentillo sobre si lo voy a hacer o no; no tiene que ver con cuestiones electorales, se tiene que hacer porque es la obligatoriedad que marca la ley. Esto va a ser observado y, en caso de incumplimiento, por supuesto que el ayuntamiento estaríamos sujetos a penalizaciones o incluso denuncias”.

Más adelante Rodríguez precisó que esta convocatoria concluirá el 15 de febrero, todos los proyectos recibirán la asesoría necesaria y pasarán al IMPLAN para verificar la viabilidad del proyecto y el costo que este representaría.

Finalmente manifestó que en caso de ser necesario más presupuesto, la regidora confía en que el ayuntamiento tuviera la voluntad de reasignar la cantidad necesaria para ese fin.