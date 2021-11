“Si Morena no se organiza al 15 de diciembre, que se olviden de la gubernatura”: Mota

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- José Manuel González Mota, alcalde morenista por Asientos, reconoció que el partido guinda no tendrá aspiraciones de ganar la gubernatura el siguiente año, de no llegar a acuerdos en cuanto a la definición de la candidatura.

“Ya les dije: si no se organizan de aquí al 15 de diciembre que ni sueñen con la gubernatura”, enfatizó en entrevista grupal.

– ¿Cuántos grupos hay en Morena?

– Híjole, ni sé. Creo que cada individuo es un grupo. Está canijo.

González Mota reiteró el llamado a la unidad dentro de Morena donde varios perfiles han sido considerados como posibles aspirantes y algunos ya empezaron los trámites en cuanto a su registro formal.

“Yo soy institucional y estoy para ayudar en la unidad, con lo poquito que uno sabe. A mí me han dicho cacique, me dicen mil cosas, pero soy normal con el pueblo y atiendo a la gente donde me paran, mucha gente me sigue. ¿Saben porqué la gente sigue a López Obrador? Porque le pueden decir lo que sea, pero es un hombre sencillo y no es ambicioso, mientras la mayoría de los políticos somos ambiciosos al dinero”, consideró.

El alcalde por Asientos acudió al Congreso del Estado para presentar su proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.