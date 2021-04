Si la gente no vota por mí no pasa nada, regreso a comer 3 veces al día: Adame

Redacción

Ciudad de México.- Luego de la polémica desatada tras la filtración de un audio en donde supuestamente planea robarse dinero de su candidatura, el candidato a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, dijo que no le pasaría nada si la gente decide ya no votar por él.

En entrevista con Carmen Aristegui, el también conductor de televisión indicó que aún con este escándalo, no renunciará a su candidatura y si la gente no vota por él, simplemente regresará a su casa a comer tres veces al día, a andar en moto y a seguir en fiestas.

“Yo no me voy a bajar de la candidatura, esa es la primera, la segunda Carmen, si el público, si la gente, los ciudadanos deciden no votar por mí, a mi no me pasa nada, yo me regreso a mi casa, a comer tres veces al día, a irme los fines de semana en mi moto, a diferentes lugares, a divertirme, a pasármela bien, a andar en fiestas en vez de andarme enlodando los zapatos caminando como loco tratando de ayudar a la gente de esta alcaldía”,

Previamente, el actor señaló al youtuber Luis Alberto Ordaz, conocido como Rey Grupero, a Carlos Trejo y Pablo Mendizabal de estar detrás de la filtración. En el material, que se filtró a un día de iniciadas las campañas electorales, se escucha a quien sería Adame comentar además que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la exlideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo estarían detrás del partido RSP.

Acusó que el audio que se filtró y se hizo viral en redes sociales, es un trabajo editado con pedazos de diferentes conversaciones que ha sostenido, pero rechazó fijar un posicionamiento sobre el contenido del mismo argumentando que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

Con información de Aristegui Noticias