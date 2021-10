Si Jorge López apoyó a Arturo Avila es una postura personal; Paulo Martínez

Claudio Bañuelos



Aguascalientes, Ags.- Luego de que hace unos días fuera revelado un audio donde se escucha al excandidato a la alcaldía de Aguascalientes por Morena charlar con un encuestador y cuando le indican el precio de una encuesta a modo señala que va a conseguir inversionistas y uno de ellos sería Jorge López quien en abril pasado cobraba como Coordinador de Comunicación Social de gobierno del estado, que encabeza el panista, Martín Orozco, el diputado federal de Acción Nacional, Paulo Martínez defendió el presunto apoyo que el hoy titular de la secretaría de Turismo habría dado al morenista.



En charla con El Clarinete, Paulo Martínez sin negar la especie lanzó “Jorge López no es el gobierno del estado”.

– Pero es un funcionario estatal, se le señaló ante lo que Martínez López respondió;



“Es un funcionario, pero no está hablando a título del gobierno del estado. Lo que te diría ahí es que es un tema más político en la parte del proceso de selección de candidatos y en las campañas electorales surgen un sinfín de temas de los cuales no sabemos si verdaderamente son reales, si son objetivos, si tienen, cuál es la veracidad y bueno pue yo desestimaría este audio, este tipo de cuestiones, porque era completamente viable que Arturo Ávila no iba a llegar a la alcaldía, la verdad es que aquí el estado ha sido un estado completamente panista, si siguió refrendado en los últimos años, la marca tiene un peso específico en el estado, la verdad es que no había razón ni motivo por la cual pudiera Morena o Arturo Ávila de poder llegar a la presidencia municipal, entonces, no le tomaría yo importancia a un audio de esta naturaleza”, dijo.



– Pero Jorge López sí es operador político del gobernador, se le insistió.



– No sabría decirte si es su operador político o no.



– Entonces ¿aunque haya dicho que se quiere salir del PAN, Jorge, pudiera ser ahí una liga o un camino?



– Son posturas personales, hay que verlas en ese terreno y él definirá. He visto que ha participado de alguna manera en el partido y bueno, su decisión en su momento de salirse, será una decisión personal.

Hay que señalar que Jorge López Martín ya fue presidente estatal del PAN además de diputado federal por el mismo partido.