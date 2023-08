Si he reemplazado a Luis Miguel: reconoce su doble

Redacción

Argentina.- Ahora que Luis Miguel reapareció públicamente y dio inicio a su gira, que ha tenido mucho éxito, se han generado también gran polémica, siendo el tema de conversación que algunos medios argentinos y asistentes aseguran que la persona que se ha presentado en los conciertos, supuestamente no sería El Sol, sino un doble.

Tal teoría se expandió y en redes sociales han debatido sobre ello; de ello algunos piensan que sí podría ser posible que el “verdadero” Luis Miguel murió hace años y fue suplantado por alguien más; otros más dicen que el hecho de solo pensar que Luis Miguel no es la persona que ofrece sus conciertos es una falta de respeto para él y su talento.

Y en medio del debate, Andrés Rey, imitador de El Sol dijo que sí ha llegado a sustituir a Luis Miguel en conciertos; destaca en este sentido que la entrevista del imitador de hace cinco años fue recordada por internautas y se puede escuchar a Andrés Rey decir que reemplazó a Luis Miguel en más de un concierto que dio en Argentina.

Según admitió, Andrés salió al escenario en lugar de Luis Miguel cuando el cantante abandonó el escenario en un concierto que ofreció en Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis en Argentina.

Andrés Rey dijo que a tan solo 40 minutos de concierto, Luis Miguel se quejó del sonido y decidió abandonar el escenario; por ello, y supuestamente para no quedar mal ante el público, él tuvo que subir en su lugar al escenario y terminar la presentación.

Asimismo, mencionó que no fue el único show en el que tomó su lugar pero no podría dar muchos detalles por un presunto contrato de confidencialidad, y agregó: “Hay un contrato de confidencialidad y mucho que no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también. Se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”.

Con respecto de los otros shows en los que supuestamente salió en lugar de Luis Miguel, dijo que en una ocasión cantó frente a 14 mil personas y que aunque había sospechas del fraude, nunca lo pudieron comprobar porque él era muy bueno en su trabajo, haciendo los movimientos y gestos, subrayando que: “Hace 20 años que me dedico a esto”.

Recordemos que las teorías de que el cantante era reemplazado por dobles no es nueva y en un momento, Luis Miguel declaró al respecto que no eran ciertos los rumores.

En este sentido aclaró: “No, no lo soy. ¡Ojalá tuviera dobles! Así uno estaría ahorita grabando un disco, yo haciendo esta entrevista y mandaría a otro de gira por algún lugar. Si me dedicara a desmentir cada cosa que se dice de mí, me tendría que retirar y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas. Es imposible”.

*Con información de TVNotas.