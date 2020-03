Sí hay responsabilidad de Alfonso Romo en daños con empresas que se castigue: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sí hay responsabilidad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, en irregularidades que se investiguen y se sancionen, consideró Natzielly Rodríguez Calzada, diputada local por Morena.

“Que sea la autoridad quien decida quién tiene la razón y si tiene alguna responsabilidad, nadie puede estar por encima de la ley”, apuntó.

– ¿El presidente Andrés Manuel López no debe meter las manos por nadie? – Tampoco debe meter las manos al fuego por nadie.

El jefe de la Oficina de la Presidencia ha sido vinculado en investigaciones periodísticas por supuestos beneficios de una empresa que ha explotado mantos acuíferos en la Península de Yucatán, siendo calificado como un cacique del sur.

En el caso de los señalamientos en contra del superdelegado Aldo Ruiz Sánchez, quien habría usado la figura de los servidores de la Nación para beneficio personal como lo denunció el PRD, la legisladora de Morena invitó a que también se den las querellas.

“Yo los invitaría a que presenten las denuncias pertinentes en las instancias correspondientes y que sean estas quienes decidan si hay irregularidades. Será la instancia jurídica quien determine”, comentó.

Rodríguez dijo que al momento la oposición habla de irregularidades, “pero no veo que nadie presente denuncias”.

– ¿Hay confianza en el superdelegado? – No acostumbro en poner las manos al fuego por nadie. Yo confío en las instituciones y serán ellas quienes determinen.